Итальянские технологии упаковки и разглаживания

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SGF AUTOMAZIONI S.R.L.

была основана в 1992 году, благодаря инновационным идеям господина Джанфранко Баньи в области автоматизации в текстильной промышленности.

Компания предлагает новые технические решения для повышения эффективности и качества продукции, а также для повышения конкурентоспособности в текстильной отрасли, особенно в сфере чулочно-носочных изделий.

Создатель международных патентов господин Джанфранко Баньи предлагает постоянное совершенствование технологий автоматизации в текстильной отрасли с целью размещения машин производства компании SGF AUTOMAZIONI S.r.l. на вершине международного рейтинга по качеству и гарантии производства.

Машины изготавливаются с максимальной оптимизацией энергопотребления благодаря высокоэффективным двигателям, инверторам и высококачественным материалам.

Производство SGF AUTOMAZIONI S.R.L. находится в Италии в городе Геди провинции Брешия.

Каталог оборудования

Для упаковки

Упаковочные машины для чулок, колготок, носок, гольфов и др.

Для разглаживания

Машины для электрического горячего глажения

Для этикеток, принтеры

Машины для прямой печати на бирках, этикетках

Для масок

Автоматизированная линия для производства лицевых масок типа N95/KN95

Функционал оборудования

Гладильные машины с паром созданы для чулок, колготок, гольф, леггинсов, а также бесшовных и медицинских изделий. В качестве альтернативы пару в гладильных машинах используется запатентованная инфракрасная керамика полной формы. Также возможно иметь полную линейку этих машин, от глажки до упаковки.

Что касается упаковки, машины предназначены для упаковки любого типа текстильной продукции и различных предметов (пакеты из ПВХ с запечатыванием, картонные пакеты, наклеивание этикеток и т.д.).

SGF AUTOMAZIONI

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    Компания SGF за несколько лет закрепилась на рынке, завоевав доверие величайших итальянских и мировых лидеров в области чулочно-носочных изделий, которые смогли найти компанию, которая всегда открыта и готова к совместным новым эксклюзивным проектам. На этом сайте вы найдете только некоторые машины, произведенные SGF, поэтому мы напоминаем вам, что если у вас есть особые производственные потребности (любого типа) или машина, которую вы ищете, отсутствует, просто свяжитесь с SGF, чтобы получить консультацию и разработать проект индивидуально под ваши потребности. У вас будет индивидуализированная, уникальная и эффективная машина, которая подходит именно вам.

    Наши преимущества

    УНИКАЛЬНОСТЬ

    Каждая машина настраивается под клиента

    ПРАКТИЧНОСТЬ

    Машины разработаны, чтобы быть простыми и интуитивно понятными для всех

    ПОМОЩЬ

    Мы следуем за клиентом на каждом этапе, от проектирования до сборки и всегда в дальнейшем сможем поставить запасные части (даже для машин других марок)

    Что мы предлагаем?

     

    1. Постоянные технологические инновации и политика, направленная на удовлетворение потребностей клиентов. Это делает нашу компанию лидером отрасли в области текстильного оборудования.
    2. Техническая консультация. Мы также предоставляем технические консультации по проектам, реализации линий и/или производственных предприятий, со сборочным и технологическим оборудованием.
    3. Производственные студии. Мы предоставляем всю информацию, касающуюся производства предлагаемых нами машин.
    4. Запуск в работу. У нас есть опыт для внедрения машин, которые мы предлагаем персоналу.
    5. Постпродажа. Всем нашим клиентам предлагается послепродажное обслуживание.
    6. Запасные части. У нас есть отдел запчастей, который гарантирует поставку комплектующих для всего нашего оборудования.

    Как мы работаем

    1. Управление

    Благодаря автономности компании (весь цикл производства у нас), у нас есть полный контроль над производством и мы моментально отвечаем на любые вопросы клиентов

    2. Проектирование

    Это вторая стратегическая область компании, где машины создаются с использованием программного обеспечения и где можно изменять, даже на месте, любые детали, запрашиваемые заказчиком.

    3. Строительство

    Это этап, когда элементы собираются вместе, а затем с помощью программного обеспечения, подключенного непосредственно к рассматриваемой машине, происходит программирование движений элементов.

    4. Тестирование

    Это последний этап, он полностью выполняется в структуре SGF. Машина проходит испытания и отправляется заказчику только после прохождения различных испытаний, которым она подвергается.

    5. Упаковка

    Различные типы машин упаковываются и отправляются по всему миру с максимальной безопасностью, уделяя пристальное внимание действующим нормам.

    6. Помощь

    SGF также является опытным консультантом, который не ограничивается только проектированием и изготовлением машин, но и сопровождает клиента послепродажным обслуживанием.

    Компания SGF AUTOMAZIONI S.r.l. приобрела обширный опыт в производстве упаковочных машин для чулочно-носочных изделий, что позволило компании принять предпринимательский подход, ориентированный на полное удовлетворение потребностей клиентов.

    Машины отличаются высокими стандартами технологий, качества и производительности. Качество нашей продукции позволило компании соответствовать действующим международным стандартам и нормам. Широкий выбор, который предоставляет клиенту правильные инструменты для разумной и эффективной работы. Компания также поддерживает клиентов быстрым и точным послепродажным обслуживанием.

    Выбирать SGF AUTOMAZIONI S.r.l. означает полагаться на бесценное сочетание ноу-хау и навыков в отделке текстиля, уделяя особое внимание мужским носкам, женским чулочно-носочным изделиям и нижнему белью.

    Склонность к инновациям – часть SGF AUTOMAZIONI S.r.l. Ежегодно мы вкладываем значительные средства для создания новых передовых технологических решений в производстве упаковочных машин для чулочно-носочных изделий.

    SGF AUTOMAZIONI S.r.l. –  это синоним универсальности, надежности, гибкости, эффективности и точности.

    Наши сотрудники по обслуживанию клиентов помогают найти лучшее оборудование для их особых потребностей в текстильном производстве. От одноцелевых настольных машин до сложных автоматических упаковочных линий – мы найдем подходящую систему по разумной цене.

    Контакты

    Адрес:
    Гомель, пр-т. Речицкий 131А, каб. 307

    Телефоны:
    +375 (33) 334-31-21
    +39 (329) 801-65-25

    Эл. почта:
    estero@sgfautomazioni.it

    Наши клиенты

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