была основана в 1992 году, благодаря инновационным идеям господина Джанфранко Баньи в области автоматизации в текстильной промышленности.
Компания предлагает новые технические решения для повышения эффективности и качества продукции, а также для повышения конкурентоспособности в текстильной отрасли, особенно в сфере чулочно-носочных изделий.
Создатель международных патентов господин Джанфранко Баньи предлагает постоянное совершенствование технологий автоматизации в текстильной отрасли с целью размещения машин производства компании SGF AUTOMAZIONI S.r.l. на вершине международного рейтинга по качеству и гарантии производства.
Машины изготавливаются с максимальной оптимизацией энергопотребления благодаря высокоэффективным двигателям, инверторам и высококачественным материалам.
Производство SGF AUTOMAZIONI S.R.L. находится в Италии в городе Геди провинции Брешия.
Каталог оборудования
Для упаковки
Упаковочные машины для чулок, колготок, носок, гольфов и др.
Для разглаживания
Машины для электрического горячего глажения
Для этикеток, принтеры
Машины для прямой печати на бирках, этикетках
Для масок
Автоматизированная линия для производства лицевых масок типа N95/KN95
Функционал оборудования
Гладильные машины с паром созданы для чулок, колготок, гольф, леггинсов, а также бесшовных и медицинских изделий. В качестве альтернативы пару в гладильных машинах используется запатентованная инфракрасная керамика полной формы. Также возможно иметь полную линейку этих машин, от глажки до упаковки.
Что касается упаковки, машины предназначены для упаковки любого типа текстильной продукции и различных предметов (пакеты из ПВХ с запечатыванием, картонные пакеты, наклеивание этикеток и т.д.).
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Компания SGF за несколько лет закрепилась на рынке, завоевав доверие величайших итальянских и мировых лидеров в области чулочно-носочных изделий, которые смогли найти компанию, которая всегда открыта и готова к совместным новым эксклюзивным проектам. На этом сайте вы найдете только некоторые машины, произведенные SGF, поэтому мы напоминаем вам, что если у вас есть особые производственные потребности (любого типа) или машина, которую вы ищете, отсутствует, просто свяжитесь с SGF, чтобы получить консультацию и разработать проект индивидуально под ваши потребности. У вас будет индивидуализированная, уникальная и эффективная машина, которая подходит именно вам.
Наши преимущества
УНИКАЛЬНОСТЬ
Каждая машина настраивается под клиента
ПРАКТИЧНОСТЬ
Машины разработаны, чтобы быть простыми и интуитивно понятными для всех
ПОМОЩЬ
Мы следуем за клиентом на каждом этапе, от проектирования до сборки и всегда в дальнейшем сможем поставить запасные части (даже для машин других марок)
Что мы предлагаем?
Постоянные технологические инновации и политика, направленная на удовлетворение потребностей клиентов. Это делает нашу компанию лидером отрасли в области текстильного оборудования.
Техническая консультация. Мы также предоставляем технические консультации по проектам, реализации линий и/или производственных предприятий, со сборочным и технологическим оборудованием.
Производственные студии. Мы предоставляем всю информацию, касающуюся производства предлагаемых нами машин.
Запуск в работу. У нас есть опыт для внедрения машин, которые мы предлагаем персоналу.
Постпродажа. Всем нашим клиентам предлагается послепродажное обслуживание.
Запасные части. У нас есть отдел запчастей, который гарантирует поставку комплектующих для всего нашего оборудования.
SGF также является опытным консультантом, который не ограничивается только проектированием и изготовлением машин, но и сопровождает клиента послепродажным обслуживанием.
Компания SGF AUTOMAZIONI S.r.l. приобрела обширный опыт в производстве упаковочных машин для чулочно-носочных изделий, что позволило компании принять предпринимательский подход, ориентированный на полное удовлетворение потребностей клиентов.
Машины отличаются высокими стандартами технологий, качества и производительности. Качество нашей продукции позволило компании соответствовать действующим международным стандартам и нормам. Широкий выбор, который предоставляет клиенту правильные инструменты для разумной и эффективной работы. Компания также поддерживает клиентов быстрым и точным послепродажным обслуживанием.
Выбирать SGF AUTOMAZIONI S.r.l. означает полагаться на бесценное сочетание ноу-хау и навыков в отделке текстиля, уделяя особое внимание мужским носкам, женским чулочно-носочным изделиям и нижнему белью.
Склонность к инновациям – часть SGF AUTOMAZIONI S.r.l. Ежегодно мы вкладываем значительные средства для создания новых передовых технологических решений в производстве упаковочных машин для чулочно-носочных изделий.
SGF AUTOMAZIONI S.r.l. – это синоним универсальности, надежности, гибкости, эффективности и точности.
Наши сотрудники по обслуживанию клиентов помогают найти лучшее оборудование для их особых потребностей в текстильном производстве. От одноцелевых настольных машин до сложных автоматических упаковочных линий – мы найдем подходящую систему по разумной цене.