была основана в 1992 году, благодаря инновационным идеям господина Джанфранко Баньи в области автоматизации в текстильной промышленности.

Компания предлагает новые технические решения для повышения эффективности и качества продукции, а также для повышения конкурентоспособности в текстильной отрасли, особенно в сфере чулочно-носочных изделий.

Создатель международных патентов господин Джанфранко Баньи предлагает постоянное совершенствование технологий автоматизации в текстильной отрасли с целью размещения машин производства компании SGF AUTOMAZIONI S.r.l. на вершине международного рейтинга по качеству и гарантии производства.

Машины изготавливаются с максимальной оптимизацией энергопотребления благодаря высокоэффективным двигателям, инверторам и высококачественным материалам.

Производство SGF AUTOMAZIONI S.R.L. находится в Италии в городе Геди провинции Брешия.